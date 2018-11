Monza: evade dai domiciliari per rubare una borsetta in un’auto, in casa ha gioielli sospetti Da una borsetta abbandonata sotto un’auto e consegnata da un passante, i carabinieri della stazione di Monza sono risaliti a un topo d’auto, un 58enne monzese, evaso dai domiciliari per commettere il furto, e, di conseguenza, di nuovo arrestato. I fatti sono accaduti giovedì 8 novembre attorno alle 16 in via Borgazzi, a Monza. In casa dell’uomo trovata altra probabile refurtiva.

Attraverso una perquisizione personale e domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso del portafoglio della donna con all’interno i documenti della proprietaria e del denaro. Non solo, i militari nella casa hanno rinvenuto anche due valigette da lavoro contenenti gioielli e monili, collane, bracciali, orecchini, anelli e orologi, verosimilmente la refurtiva di un furto pregresso. Indagini sono in corso.

Il 58enne, accusato di evasione, furto aggravato e ricettazione, è stato trattenuto in camera di sicurezza nella caserma di via Volturno in attesa del rito direttissimo.

