Monza: evade dai domiciliari, i carabinieri lo trovano in via Amati I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Monza mercoledì 11 aprile in serata hanno tratto in arresto un senegalese 24enne sorpreso in via Amati, fuori dalla sua abitazione dove invece si sarebbe dovuto trovare per scontare una condanna, ai domiciliari.

