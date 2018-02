Monza: evade dagli arresti domiciliari, si aprono le porte del carcere Più volte avrebbe violato gli arresti domiciliari con “passeggiate” extra non consentite. Per questo motivo martedì 13 febbraio, a Monza, i carabinieri della locale stazione hanno tradotto in carcere, nella casa circondariale di via Sanquirico, un 62enne italiano, residente in città, agli arresti per furto aggravato.

Più volte avrebbe violato gli arresti domiciliari con “passeggiate” extra non consentite. Per questo motivo martedì 13 febbraio, a Monza, i carabinieri della locale stazione hanno tradotto in carcere, nella casa circondariale di via Sanquirico, un 62enne italiano, residente in città, agli arresti per furto aggravato. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, come da loro stessi richiesto, emessa dall’ufficio di sorveglianza di Milano.

