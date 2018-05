Monza: Esselunga recluta direttamente alle scuole superiori Un progetto di Esselunga con due scuole superiori di Monza, Hensemberger e Olivetti, per verificare studenti interessati a percorsi di formazione per lavorare alla catena di supermercati.

Dai banchi di scuola a quelli del supermercato. Anche quest’anno Esselunga ha attivato progetti in collaborazione con le scuole secondarie superiori (per lo più a indirizzo alberghiero, agroalimentare e tecnico) per ”sondare” studenti interessati a intraprendere percorsi lavorativi subito dopo il conseguimento del diploma.

Due le scuole monzesi coinvolte: l’Olivetti e l’Hensemberger, ma anche gli studenti di altri istituti possono candidarsi sul sito www.esselungajob.it. Gli interessati saranno chiamati, a partire dai prossimi giorni, per permettere all’azienda di avviare le selezioni prima dell’inizio degli esami di Stato.

Chi passerà sarà inserito in un programma di formazione che prevede attività in aula e in affiancamento a colleghi esperti per accrescere e sviluppare le competenze. Un tutor di riferimento seguirà i neoassunti lungo l’intero programma per favorire lo svolgimento del piano formativo e garantire il monitoraggio di tutte le fasi del percorso.

Quattro i progetti attuati dalla società della grande distribuzione fondata dal brianzolo Bernardo Caprotti sessant’anni fa. Il primo riguarda gli specialisti dei reparti freschi che nelle prime tre edizioni-tra il 2016 e il 2017-ha inserito ben settanta giovani nei negozi Esselunga di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I candidati selezionati seguiranno un percorso formativo e professionale che consentirà loro di diventare professionisti in uno dei reparti specialistici freschi: panetteria, gastronomia, macelleria, pescheria. I giovani opereranno con un contratto di apprendistato full time di trentasei mesi.

Il programma “Tecnici junior”, destinato agli studenti di istituti tecnici a indirizzo elettronico, elettrotecnico e meccatronico, ha l’obiettivo di formare professionisti esperti nella manutenzione elettrica e meccanica delle strutture aziendali: negozi, sedi, uffici, centri di distribuzione e stabilimenti produttivi. Per loro è previsto un contratto a termine di ventiquattro mesi.

Per i neodiplomati del corso quinquennale di Tecnico dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera che ambiscono a operare nella ristorazione veloce c’è il “Progetto Specialisti Bar Atlantic”. I giovani saranno inseriti nei bar situati nelle gallerie commerciali della catena con contratto a termine di ventiquattro mesi con prospettive di consolidamento in azienda.

Infine, il “Progetto Specialisti Produzioni Alimentari”, finalizzato all’assunzione di giovani interessati a intraprendere un’esperienza lavorativa nell’ambito delle preparazioni alimentari per diventare professionisti delle produzioni alimentari negli stabilimenti di pasticceria di Esselunga.

