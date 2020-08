Monza, la patente in foto è sospetta e in caserma la conferma che è falsa: denuncia e multa di 5.110 euro Un uomo di origine pachistana è stato denunciato e sanzionato per 5.110 euro: fermato a un controllo ha mostrato alla polizia locale la fotografia di una patente che è sembrata sospetta, al comando di Monza la conferma che era falsa.

Quando venerdì sera è stato fermato dalla polizia locale di Monza ha esibito un documento fotografato dal telefonino, ma agli agenti quella patente è sembrata sospetta. Quando lunedì l’uomo di origine pachistana, che era al volante di un furgone con targa tedesca, si è presentato al comando di via Marsala la sua patente è risultata effettivamente falsa.

Lo hanno confermato le verifiche cui è stato sottoposto il documento, che alla fine è stato sottoposto a sequestro penale per il successivo inoltro all’ufficio falsi documentali della polizia locale di Milano.

Il titolare del documento, che venerdì sera era stato sanzionato per guida senza patente, è stato anche denunciato per il reato di uso di documenti falsi. In più gli sono state contestate la violazione amministrativa del codice della strada per guida senza patente perché mai conseguita e una sanzione di 5.110 euro. Dall’inizio dell’anno sono state accertate cinque violazioni per uso di documenti di guida falsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA