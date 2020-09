Monza e Villasanta: viale Cavriga riapre al traffico alla mattina e alla sera nei giorni feriali Le prime code con la riapertura delle scuole hanno portato il Comune di Monza a rivedere l’ordinanza di chiusura al traffico di viale Cavriga: dal 14 settembre torna percorribile ma solo alla mattina e alla sera dal lunedì al venerdì

Da lunedì 14 settembre le auto torneranno a percorrere viale Cavriga nelle ore di punta . La nuova ordinanza del sindaco Dario Allevi annulla quella con cui nei giorni scorsi aveva prorogato la chiusura alla circolazione fino al 30 settembre. Il primo cittadino ha dovuto arrendersi al traffico che da lunedì 7, in concomitanza con la ripresa delle scuole materne, ha causato le prime code in viale Libertà e nelle vie Lecco, Cantore e Boccaccio. La riapertura non costituirà, però, un puro ritorno all’antica: i veicoli potranno imboccare il Cavriga solo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 e dalle 17 alle 19.30. La nuova ordinanza dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 ottobre, data in cui scatterà l’orario invernale del Parco che chiuderà i battenti alle 20.30 invece che alle 21.30.

«Nelle prossime settimane – spiega Allevi – monitoreremo costantemente la situazione: se il divieto di transito nelle ore centrali della giornata non avrà ripercussioni sulla viabilità, il provvedimento diventerà definitivo. Io sono fiducioso».

Non era mai accaduto, aggiunge, che i cancelli del Parco restassero sbarrati per auto e moto per sei mesi consecutivi.

