Monza: è tempo di sci d’acqua sul canale Villoresi? Sorpresa lungo il canale Villoresi a Monza per l’abbandono di due paia di sci: sono stati poi rimossi dagli addetti comunali.

Trovare rifiuti, anche ingombranti, abbandonati per strada non è una novità. Trovare un paio di sci a ridosso dell’estate è (forse) un inedito anche per gli habitué dello scarico abusivo.

Succede lungo il canale Villoresi, tra via Monte Bianco e via Sempione, nei pressi della chiusa. Qui qualcuno ha abbandonato due paia di sci, modello vecchio di una decina di anni, appoggiati uno sull’altro sul muretto della ringhiera. Una stranezza che non è sfuggita ai tanti frequentatori del canale, sportivi all’aria aperta, lavoratori e studenti che prediligono la ciclabile lungo le sponde del canale alle vie della città. Qualcuno ha pensato di fare una foto e postarla sulla pagina social Monza Segnalazioni.

Tra inevitabili battute e ilarità oltre che alla giusta indignazione per il gesto, la segnalazione è stata intercettata anche dai dipendenti del Comune che hanno riferito la posizione dei due scii agli uffici competenti.

Risultato: in meno di ventiquattro ore gli sci sono stati rimossi. Non così però per le tante bottiglie di vetro che si accumulano lungo le sponde. «Gli sci sono stati portati via – commentano i cittadini sui social -. Non così per il resto della spazzatura che sporca la ciclabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA