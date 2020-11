Monza, è positivo ed esce di casa: denunciato per aver violato l’obbligo di quarantena Fermato per un controllo nel fine settimana a Monza, un sessantenne positivo al Covid è stato denunciato dalla polizia di Stato per il nuovo reato di violazione all’obbligo di quarantena.

Positivo al Covid-19, è uscito comunque di casa per incontrare un amico che gli avrebbe dovuto dei soldi. Almeno così si è giustificato il sessantenne monzese fermato per un controllo nel fine settimana in piazza Indipendenza e denunciato dalla polizia di Stato per il nuovo reato di violazione all’obbligo di quarantena.

L’uomo era in bicicletta e senza documenti, ma le verifiche hanno permesso di far emergere il suo nominativo nella lista delle persone “covid positive” sottoposte a quarantena.

Il sessantenne avrebbe riferito di essere consapevole dell’obbligo di isolamento ma appunto di essere uscito per cercare un amico che gli doveva del denaro. Alla fine del controllo ha fatto immediatamente ritorno a casa e, per confermare il suo comportamento, ha telefonato in questura per comunicare il rientro.

