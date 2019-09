Monza e la mobilità elettrica: in arrivo 79 colonnine di ricarica per le auto e car sharing Aevv impianti si aggiudica il bando del Comune per la mobilità elettrica: sono 79 le colonnine in arrivo in città, le prime 9 nelle prossime settimane. Presto anche il car sharing.

Monza ingrana la marcia elettrica:la società Aevv impianti, che fa parte del gruppo Acsm Agam, si è aggiudicata il bando per l’installazione di una rete di colonnine di ricarica per le auto elettriche con incluso un servizio di car sharing. In tutto si tratta di 79 impianti che verranno nel tempo distribuiti in tutta la città: i primi sono nove e si troveranno nelle zone di San Gottardo, San Carlo, Stadio, Sobborghi, Centro storico e piazza Castello, fa sapere l’amministrazione comunale. “Un altro gruppo - aggiunge piazza Trento - entro marzo”.

“Le paline di ricarica previste sono di tipologie differenti, normal power e high power, in maniera di consentire all’utente la possibilità di ricaricare l’auto elettrica con velocità differenti. Semplicissima la modalità di utilizzo. Il progetto contempla inoltre l’istituzione di un servizio di car sharing con auto elettriche”.

«L’operazione – sottolineano Iacopo Picate e Giovanni Chighine, rispettivamente amministratore delegato di Aevv Impianti – rientra nei nuovi ambiti di attività di Acsm Agam. Risponde alle aspettative della comunità e dell’amministrazione municipale locali in tema di smart city e rispetto dell’ambiente».

«Proprio nella “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” avviamo questo importante progetto – spiegano il Sindaco Dario Allevi e Federico Arena, assessore alla Viabilità – che ci consentirà di rottamare parte del parco auto esistente, formato da veicoli vecchi e, quindi, più inquinanti. La soluzione più efficace passa attraverso l’utilizzo di tutte le nuove tecnologie a basso impatto ambientale, a cominciare dall’elettrico per ridurre le emissioni e aumentare i risparmi. La sfida al traffico, all’inquinamento atmosferico e alle emissioni che abbiamo davanti si vince anche con progetti di mobilità alternativa».

Aevv Impianti garantirà al Comune anche tre auto elettriche in car sharing e una cinquantina di tessere con quindici ore al mese di utilizzo ciascuna: oltre le quindici ore sarà applicato uno sconto del 25% sul prezzo di listino.

