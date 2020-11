Monza e Brianza: scegliere il futuro dopo il diploma, il Salone dello studente è digitale Una settimana di incontri digitali e seminari e sessanta stand digitali di università, accademie e istituti tecnici post diploma: il Salone dello studente di Monza dopo tredici anni diventa digitale.

Come scegliere la strada dopo il diploma di scuola media superiore, se non ci possono fare i campus di orientamento? Con una serie di iniziative online e con sessanta stand virtuali di facoltà universitarie, accademie e istituti post-diploma. Il progetto parte da Campus Orienta, che dopo tredici anni di iniziative a Monza deve trasferire in Rete le sue proposte. E lo fa per una settimana intera di “Salone dello studente” su internet, dal 23 novembre, a partire da salonedellostudente.it.

Tra gli appuntamenti anche un webinar, un seminario online, in programma mercoledì 25 novembre dedicato a “Come evolve il mondo del lavoro nell’era del Covid” a cura della rete dei Global Shapers. “Filo conduttore che sintetizza sia lo scopo degli organizzatori, sia gli obiettivi con cui gli studenti visiteranno l’iniziativa on-line: intuire i cambiamenti post-Covid per sintonizzarne scelte di studio e di lavoro future. Decisioni tanto più delicate ora che la Quarta rivoluzione industriale, accelerata dalla pandemia, permea sempre più tutte le discipline del sapere, dalle scientifiche alle umanistiche. E tutte le corrispettive attività professionali, dove parole come intelligenza artificiale e cloud computing non rappresentano più settori di nicchia ma coniugazioni di tutti i corsi di formazione e di tutte le aree del mercato del lavoro futuro, come dimostrano gli Its lombardi presenti all’iniziativa, che presentano corsi ibridati tra scienza, medicina, ambiente e tecnologia come Informatica biomedicale, digital tourism and hospitality, biotecnologie industriali e fashion retail 4.0”.

Dal 23 al 26 novembre scuole e studenti possono trovare in un unico sito oltre 50 webinar, convegni interattivi on line (validi come Pcto, ex alternanza scuola-lavoro) e circa 60 stand virtuali di università, accademie e istituti tecnici superiori post-maturità, per conoscere tutta l’offerta didattica post-diploma e post-pandemia 2021. Con presentazioni dei corsi di laurea, workshop sul mondo del lavoro e incontri di counseling collettivi e individuali. Iscrivendosi alla mail [email protected] si riceve anche un kit di pre-orientamento che comprende strumenti e brevi manuali psico-pedagogici per mettere a punto le analisi delle proprie caratteristiche e i conseguenti criteri di scelta.

Gli incontri live vanno da lunedì 23 a giovedì 26 novembre dalle 9 alle 17,30 circa. Nel padiglione espositivo virtuale si incontrano gli stand di università, accademie e Its dove parlare con orientatori e counselor e persino contattare le segreterie studenti dei singoli atenei. Il sito si rivolge anche ai docenti scolastici con uno spazio loro dedicato con webinar di aggiornamento didattico e di attualità, come l’insegnamento durante il Covid oggi e nel post-pandemia domani.

Il programma completo dell’iniziativa è al link www.salonedellostudente.it/events/salone-di-milano-2019/, scaricabile anche in pdf.

