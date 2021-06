Monza e Brianza: Salute Donna riapre i suoi sei ambulatori di prevenzione Dopo la chiusura per l’emergenza Covid la onlus Salute Donna fondata dalla monzese Anna Maria Mancuso si prepara a riaprire gli ambulatori in Brianza. Taglio del nastro a Varedo il 3 luglio.

La onlus Salute Donna riapre gli ambulatori di Monza e Brianza: sono a Carate Brianza, Monza, Seregno, Seveso, Varedo, Vimercate e si occupano prevalentemente di prevenzione di tumori femminili, la mission dell’associazione dalla nascita, fondata dalla monzese Anna Maria Mancuso. E per la prima ad aprire sarà quella di Varedo (in via san Giuseppe 11) che sarà inaugurata con una cerimonia sabato 3 luglio alle 13.30.

«La ripresa della attività ambulatoriale – dice la presidente Mancuso – è certamente una buona notizia. La possibilità di poter effettuare visite ed esami nelle nostre strutture diventa ancora più importante in un momento in cui gli ospedali del territorio, come nel resto del Paese, devono far fronte alla ripresa degli screening e degli esami che, durante i periodi peggiori dell’epidemia Covid-19, hanno giocoforza subito dei rallentamenti o sono stati temporaneamente sospesi».

L’associazione ringrazia il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta che ha «seguito personalmente tutto l’iter burocratico per la riapertura degli ambulatori, consapevole della loro importanza per la salute dei cittadini».

