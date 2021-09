Monza e Brianza #Restart, investimenti di 3 milioni di euro per le scuole superiori Investimenti per creare delle scuole più accoglienti per i ragazzi con il prgoetto #Restart della scuola: la Provincia di Monza e Brianza ha impiegato 3.229.964,00 euro, contributo del piano Marshall di Regione Lombardia, per eseguire lavori di manutenzioni importanti in sei diverse strutture.

Anche il presidente della Provincia Luca Santambrogio ha salutato gli alunni di Monza e Brianza nel loro primo giorno di scuola illustrando anche gli investimenti messi in campo per creare delle strutture più accoglienti per i ragazzi. In particolare, per il #Restart della scuola l’ente di via Grigna ha impiegato 3.229.964,00 euro, contributo del piano Marshall di Regione Lombardia, per eseguire lavori di manutenzioni importanti in sei diverse strutture: 169.065,95 euro sono andati al CS Vimercate per il ripristino dei camminamenti esterni; 298.868,98 euro all’ IIS Hensemberger di Monza per il rifacimento della copertura del blocco dei laboratori, 196.627,20 euro all’IIS Levi di Seregno per il rifacimento della copertura del palazzetto sportivo; 195.289,60 euro all’ ITC Morante di Limbiate per il ripristino delle coperture dell’ edificio ex Rigola; 1.824.490,98 all’IIS Europa Unita di Lissone per il rifacimento dei serramenti e 545.621,29 all’IIS Mapelli di Monza per il rifacimento della copertura della palestra. Inoltre, in via Monte Oliveto a Monza saranno messe a disposizione sei aule per l’Istituto Hehensemberger.

Per rispondere al fabbisogno espresso dalle scuole, la Provincia ha acquistato arredi scolastici per un valore di 55.412,81: 222 banchi; 654 sedie; 23 cattedre; 23 sedie per i docenti; 30 tavoli; 70 armadi vari e cassettiere.

“Sempre a Monza sono in fase di completamento i lavori presso la sede di via Marsala che abbiamo individuato per rispondere alle esigenze di nuovi spazi per il Liceo Porta e per dare una sede al Liceo Musicale Zucchi - ha spiegato Santambrogio - E il prossimo mese abbiamo in programma l’inaugurazione della palestra del Majorana di Desio che intitoleremo all’ambasciatore Luca Attanasio. La missione scuola continua con i nostri ragazzi al centro dei nostri impegni”.

Il presidente non ha nascosto la sua emozione: “C’è un po’ di scaramanzia oggi, ma finalmente possiamo dire: bentornati in classe! Ci tengo a mandare un grosso in bocca al lupo a tutte le studentesse, gli studenti, i dirigenti scolastici, i docenti e il personale scolastico e anche a tutti coloro che sono stati impegnati del Restart delle nostre scuole per un anno, ci auguriamo vivamente, completamente in presenza. Le nostre scuole hanno bisogno di rivivere con i sorrisi, le voci, le campanelle che suonano e per questo confermo l’impegno della Provincia per continuare ad essere presente e garantire condizioni di sicurezza per permettervi di riprendere la vostra normalità scolastica fatta anche di quella socialità a cui avete dovuto rinunciare in questo lungo periodo”.

