Monza e Brianza, Poste al femminile: il 58% degli uffici guidato da una direttrice L’esempio di Ceriano Laghetto: la direttrice Flavia Sasso guida un team femminile che, oltre Flavia, vanta tre sportelliste e un’addetta alla consulenza.

Poste Italiane azienda al femminile: nella provincia di Monza e Brianza il 58% degli 89 uffici postali è guidato da una direttrice mentre 19 sono gli Uffici totalmente presidiati da personale femminile.Così è a Ceriano Laghetto: la direttrice Flavia Sasso guida un team femminile che, oltre Flavia, vanta tre sportelliste e un’addetta alla consulenza.

Flavia Sasso ha iniziato la sua carriera in Poste Italiane nel 2017 come promotrice finanziaria per poi diventare consulente e dal 2019 direttrice. È arrivata nell’ufficio di Ceriano Laghetto a dicembre 2021. «Il bello di lavorare tra donne – ha dichiarato – è di sentirsi sempre a casa».

Negli uffici postali della provincia di Monza la presenza femminile è del 61%. Le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (GEI) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione.

Poste Italiane è tra le 5 aziende italiane ad entrare nella classifica globale Top 100 sulla parità di genere stilata da Equileap, organizzazione leader che elabora dati e approfondimenti sulla parità di genere in ambito corporate, e tra i 19 gruppi a livello mondiale che hanno superato il gender pay gap contribuendo a rendere l’Italia, insieme a Regno Unito e Spagna, paese leader in tale ambito.

