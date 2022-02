Monza e Brianza per la pace in Ucraina: presidi, mozioni e solidarietà Numerose le iniziative in provincia di Monza e Brianza per dire no alla guerra in Ucraina. L’elenco continua ad aggiornarsi .

Numerose le iniziative in provincia di Monza e Brianza per dire no alla guerra in Ucraina. Un elenco lungo che continua ad aggiornarsi .

Monza è scesa in piazza già venerdì, nella manifestazione in centro organizzata da Anpi e numerose associazioni del territorio, e la stessa sera ha illuminato la Villa reale con i colori della bandiera ucraina .

Una mozione è il documento che il gruppo di maggioranza “Con Albiate ” presenterà in consiglio comunale nella seduta di lunedì 28 febbraio. La mozione impegna il sindaco e la giunta a “manifestare, a nome dell’intero consiglio, una ferma condanna per la situazione di conflitto in Ucraina, ed esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni coinvolte; a sostenere ogni atto assunto dal governo italiano, presso le più opportune sedi internazionali per giungere ad una risoluzione pacifica della situazione corrente; a invitare il governo italiano ad attivare ogni sforzo e ogni canale diplomatico per porre fine al conflitto in corso”.

Tutte le forze politiche di Arcore dicono no alla guerra in Ucraina e sì alla pace. I diversi gruppi consiliari insieme ai cittadini si riuniscono martedì 1 marzo

Il Comune di Carnate propone un sit-in per la pace mercoledì 2 marzo alle 18.30 in piazza della chiesa a cui sono attesi cittadini e associazioni.

A Monza giovedì 3 marzo alle 21, nella chiesa di Regina Pacis, la parrocchia dedicata a Maria regina della pace, veglia di preghiera per chiedere il dono della pace a cui sono invitati tutti i credenti e non solo. Ospite della serata don Igor Krupa, sacerdote cattolico di origine ucraina, parroco della comunità ucraina a Milano.



A Lissone un presidio contro la guerra in solidarietà con il popolo ucraino: venerdì 4 marzo , alle 18, in piazza IV Novembre, davanti alla biblioteca, dove è esposta la bandiera nazionale dell’Ucraina. L’amministrazione comunale di Lissone promuove “Insieme per la pace” un evento aperto a tutti i cittadini, le associazioni del territorio, le associazioni di categoria, i partiti politici, i sindacati, le confessioni religiose e tutte le persone che desiderano condividere l’istanza di pace e democrazia. All’evento saranno presenti anche gli amici del Sermig - Servizio Missionario Giovani.

Il Comune coinvolgerà anche le scuole primarie e secondarie del territorio: ai plessi saranno forniti nastri color giallo e blu da esporre ai cancelli degli edifici scolastici per testimoniare la condanna al ricorso della guerra come strumento di sopraffazione e controllo dei popoli ed esprimere la solidarietà alla popolazione ucraina, anche attraverso messaggi che le classi prepareranno con i propri insegnanti veicolando in questo modo un pensiero da parte della popolazione più giovane della città.

Tutto il consiglio comunale di Vimercate ha espresso vicinanza alla popolazione ucraina finita sotto i bombardamenti, mentre il Comune di Concorezzo ha esposto fuori dal palazzo comunale la bandiera dello Stato europeo invaso dai russi e l’amministrazione comunale di Agrate Brianza ha aderito al Coordinamento Pace in Comune appendendo fuori dalla finestra del municipio la bandiera della pace.

Lunedì 28 febbraio il Comune di Usmate Velate ha esposto la bandiera della pace. Mentre il municipio di Burago di Molgora è stato illuminato di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina. Solidarietà nei confronti della popolazione ucraina è stata espressa anche dai Comuni di Bernareggio e Ronco Briantino .

Colori bandiera Ucraina fuori dal Comune di Burago

(Foto by Michele Boni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA