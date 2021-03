Monza e Brianza in zona rossa: cosa si può fare e cosa no da lunedì 15 marzo La Lombardia e quindi Monza e Brianza passano in zona rossa da lunedì 15 marzo: di fatto, un lockdown. Che cosa è aperto e cosa no, cosa si può fare e cosa no, dalle scuole ai negozi: tutte le regole.

Troppo grave la terza ondata del nuovo coronavirus in Lombardia: il governo la passa dall’arancione rafforzato alla zona rossa, che include ulteriori restrizioni per cercare di arginare i contagi. Ecco le regole a partire da lunedì 15 marzo che si aggiungono ai provvedimenti del governo per il periodo fino a Pasqua.

- Coprifuoco dalle 22 alle 5.

- È vietato qualsiasi spostamento ANCHE all’interno del proprio Comune, se non per comprovati motivi di lavoro, urgenti o di salute (gli stessi del lockdown di un anno fa).

- Sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari, nidi e micronidi. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

- Chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

- Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.

- Bar e ristoranti aperti solo con servizio da asporto e domicilio.

- Restano le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

- Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

- Permane la sospensione dell’attività in presenza nelle università.

- Fortemente raccomandato lo smart working dove possibile.

- No alle seconde case, se non per comprovate esigenze.

- Solo una persona per nucleo famigliare negli esercizi commerciali.

- Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.

- Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

- Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport.

- Sempre consentita l’attività motoria e sportiva nei pressi della propria abitazione.

- Obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

