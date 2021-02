Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza e Brianza: identificati sette casi della variante inglese del coronavirus Ats Monza e Brianza ha identificato i primi sette casi di variante inglese di Sars Cov 2, sono tutte persone di rientro dall’estero e subito isolate: quattro di uno stesso nucleo familiare. Altri quindi di tamponi in verifica.

È stata verificata da Ats la presenza di varianti del nuovo coronavirus anche sul territorio di Monza e Brianza: si tratta di sette persone contagiate e, riferisce l’Agenzia di tutela della salute della Brianza, sono tutti casi variante inglese in rientri dall’estero, compresi quattro brianzoli appartenenti a uno stesso nucleo familiare. In altre parole, non si tratta stando ai riscontri dell’Ats, di focolai di infezione presenti sul territorio.

Atri quindici tamponi circa, riferisce ancora Ats, sono in attesa della genotipizzazione per capire se si tratti ancora di varianti del Sars-Cov 2. I casi sono stati finora immediatamente isolati.

