Monza e Brianza e Lecco: attivata la rete di punti tampone per le scuole Il servizio è rivolto a studenti, personale docente e non docente di tutto il territorio della Ats Brianza. Una mappa riporta i dettagli relativamente ai giorni e orari di accesso, modalità e tipologia di tamponi utilizzata.

Rete di punti tampone per i servizi educativi dell’infanzia, scuole e istituti di formazione professionale. In vigore dal 14 gennaio, la rete di punti tampone per gli studenti, personale docente e non docente dei Servizi educativi dell’infanzia, scuole e istituti di formazione professionale sul territorio di Ats Brianza (province di Lecco e Monza e Brianza).



Mappa punti tampone scuole

La mappa con i nuovi punti tampone fornisce i dettagli relativi a: giorni/orari di accesso, modalità di effettuazione dei tamponi (Drive Through o ambulatorio), tipologia di tamponi utilizzata: antigenici (rapidi) o molecolari.



Le attestazioni dell’esito dei tamponi antigenici saranno rilasciate direttamente al punto tampone, subito dopo l’effettuazione.



I soggetti che risulteranno positivi al tampone antigenico verranno invitati ad effettuare contestualmente un secondo tampone (molecolare) di conferma diagnostica. I referti dei tamponi molecolari saranno visualizzabili dal cittadino sul Fascicolo Sanitario Elettronico o in modalità semplificata sul sito web www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it e dal Medico Curante sul Cruscotto di Sorveglianza.

