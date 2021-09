Monza e Brianza: cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri Il colonnello Simone Pacioni lascia il comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza (ne è stato il primo comandante): al suo posto, da Roma,il colonnello Gianfilippo Simoniello.

Cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza: dopo quattro anni il colonnello Simone Pacioni passa il testimone al colonnello Gianfilippo Simoniello, in arrivo da Roma.

Il nuovo comandante Gianfilippo Simoniello

A Roma si trasferisce invece Pacioni, 47 anni, che nella capitale è nato. «Sono stati quattro anni intensi che non dimenticherò - ha detto alla soglia del trasferimento -. In Brianza lascio una parte di me e conserverò il ricordo di una realtà laboriosa, che fa della collaborazione inter istituzionale il suo modello e che, sono sicuro, saprà far fronte agli strascichi della pandemia e ripartire più determinata e forte di prima».

E ancora: «Vado via con la consapevolezza di lasciare una squadra fatta di persone vere che funziona in maniera efficace, tanto sotto il profilo investigativo quanto sotto quello della prossimità al cittadino. Guidare questi miei carabinieri è stato un onore e un privilegio: il loro ricordo, il ricordo di questi quattro anni vissuti intensamente, lo porterò con me e mi accompagnerà nel corso della mia vita futura e della mia carriera professionale».

Il colonnello ha guidato prima il Gruppo carabinieri e e quindi, dal 15 aprile 2019, è diventato il primo comandante dell’allora neonato Comando provinciale. Al suo posto, dal 6 settembre, Simoniello: nato a Salerno, ha lavorato a Roma come Capo Ufficio concorsi e contenzioso al Centro nazionale selezione e reclutamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA