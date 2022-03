Monza e Brianza: anche Esselunga aiuta l’Ucraina, ecco come sostenere il progetto Raccolta fondi di Esselunga per aiutare il popolo dell’Ucraina invaso dalla Russia. Ecco come aiutare i progetti di solidarietà.

Anche Esselunga scende in campo per la popolazione ucraina colpita dalla guerra. È in corso una raccolta fondi in collaborazione con Croce rossa italiana e con altre società nazionali di Croce rossa impegnate per rispondere all’emergenza umanitaria.

I clienti titolari di carte Fìdaty possono contribuire utilizzando i punti maturati: ogni 500 punti Fìdaty che sceglieranno di destinare all’iniziativa, Esselunga donerà 10 euro, in beni di prima necessità e di primo soccorso. Chi lo desidera può partecipare alla raccolta tramite la APP e il sito Esselunga e, nei prossimi giorni, anche presso i negozi della catena. In segno di ringraziamento, i clienti riceveranno in omaggio una confezione di pasta Esselunga di filiera 100% italiana.

Anche i dipendenti di Esselunga possono contribuire attraverso una donazione direttamente in busta paga di importo a scelta tra 2, 5, 10 o 20 euro. La collaborazione con Croce Rossa si aggiunge alle attività già intraprese da Esselunga a sostegno della popolazione ucraina: l’azienda sta inviando, anche attraverso propri Tir, derrate alimentari e prodotti di prima necessità come pasta, olio, latte, riso, legumi, tonno, omogeneizzati, pannolini, prodotti per l’igiene personale.

