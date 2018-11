Monza e Brianza: aggressione fuori dalla discoteca nel Comasco, due minorenni arrestati per tentato omicidio Due ragazzi minorenni della provincia di Monza e Brianza, residenti a Seveso, sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio per il ferimento con un coltello di un 17enne all’esterno di una discoteca di Cermenate, in provincia di Como. Tutti brianzoli i coinvolti.

Due ragazzi minorenni, di 15 e 17 anni, della provincia di Monza e Brianza sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio per il ferimento con un coltello di un 17enne all’esterno di una discoteca di Cermenate, in provincia di Como. È successo poco dopo le 3, nella notte tra sabato e domenica 18 novembre. La vittima è ricoverata in prognosi riservata, con due ferite all’addome e al torace, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Anna. I due avrebbero aggredito il giovane e un suo amico ventenne (ferite guaribili in trenta giorni per lui) in seguito a una lite.

Sembra che la scintilla sia scattata in pista, quando si sono urtati mentre ballavano. Una spinta. Dalle parole ai fatti, hanno continuato ad affrontarsi una volta usciti dal locale, allontanati dai buttafuori per il loro comportamento.

Tutti brianzoli i coinvolti.I due minorenni arrestati, entrambi italiani, sono residenti a Seveso. La vittima è un 17enne di Albiate, l’amico ferito è un ventenne ucraino di Macherio.

