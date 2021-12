Monza: è atterrato al Comitato Verga l’elicottero dei carabinieri con i doni per i piccoli pazienti - FOTO È stata una mattina densa di emozioni quella di lunedì per i 130 piccoli degenti dell’oncologia pediatrica del Comitato Maria Letizia Verga: i regalo sono arrivati con l’elicottero dei carabinieri.

Babbo Natale è arrivato dal cielo e al posto del classico vestito rosso indossava una divisa. È stata una mattina densa di emozioni quella di lunedì per i 130 piccoli degenti dell’oncologia pediatrica del Comitato Maria Letizia Verga. Attorno alle 9.30 è atterrato all’ospedale san Gerardo di Monza un elicottero del 2° Nucleo Carabinieri di Bergamo, pilotato dal Comandante il Tenente Colonnello Claudio Proietti.

La bella giornata ha consentito al velivolo di raggiungere in perfetto orario il nosocomio monzese per incontrare i giovanissimi pazienti e ringraziare il personale sanitario e amministrativo del san Gerardo. La bella iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Comando Provinciale Carabinieri di Monza. Vito Potenza, presidente della Sezione di Monza e coordinatore Provinciale di Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il Comandante Provinciale Carabinieri di Monza Brianza, il Colonnello Gianfilippo Simoniello e i loro colleghi bergamaschi hanno consegnato ai bambini dei graziosi pacchetti colorati per fare sentire la vicinanza dell’Arma e donare un tocco di magia natalizia.

“Pur non potendo rivivere l’emozione di entrare in questi reparti, per la nota situazione di crisi pandemica, ed incontrare ogni singolo bambino, non potevamo non portare, anche e soprattutto quest’anno, un segno tangibile di vicinanza da parte di una istituzione che, da sempre, è anche impegnata in iniziative di solidarietà sociale”, ha sottolineato Potenza.

