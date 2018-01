Monza, due visite in quattro giorni: una casa devastata dai ladri LEGGI I dati della Questura - Prima l’effrazione il 30 dicembre, poi la casa devastata dai ladri. Vittima un monzese che ha subito due visite in quattro giorni, la seconda con danni molto ingenti. I dati della Questura parlano di furti in abitazione in calo, i commenti in controtendenza dei lettori del Cittadino dicono che sono “all’ordine del giorno”.

Prima l’effrazione il 30 dicembre, poi la casa devastata. Si era chiuso nella paura lo scorso anno per una famiglia di Monza e si è aperto allo stesso modo. A renderlo noto sulla pagina pubblica di un gruppo facebook monzese (Monza segnalazioni) è un cittadino che il 30 dicembre aveva raccontato come i ladri fossero entrati nell’appartamento in zona Amati.

«Hanno rotto un vetro di una porta finestra e hanno lasciato tracce di sangue a terra» aveva scritto allora il monzese a proposito dell’intrusione registrata in pieno giorno e conclusa senza portare via niente.

Novantasei ore dopo è arrivato il peggio, perché i ladri - forse gli stessi dopo un primo giro di ricognizione - hanno fatto di nuovo tappa nella casa intorno all’ora di pranzo del 3 gennaio, ha raccontato lo stesso cittadino sempre sul gruppo facebook.

«E questa volta hanno fatto molti danni. Hanno spaccato muri, porte e vetri-finestre nel tentativo di trovare qualcosa di prezioso che non c’era».

A seguire, una serie di foto che si commentano da sole: serrature forzate, vetri sfondati, oggetti privati buttati a terra e i colpi di mazza attorno alla piccola cassaforte presente in una stanza nel tentativo di smurarla e portarla via. Un tentativo peraltro andato a vuoto: la cassaforte è rimasta al suo posto.

Secondo il racconto della vittima dello scasso i ladri non avrebbero fatto in tempo a finire il lavoro per l’arrivo del vicino di casa. Qualche elemento utile potrebbe essere stato catturato da una telecamera di un vicino supermercato.

LEGGI Monza e Brianza, i dati della polizia di Stato: in calo rapine e furti in abitazione

Una notizia che arriva a pochi giorni dal bilancio annuale della Questura che ha rivelato come nel 2017 ci sia stato un netto calo dei furti in abitazione (-20%), passati da 17.543 a 14.005 nelle provincie di Milano e di Monza e Brianza.

Numerosi i commenti in controtendenza arrivati al Cittadino, con cittadini che hanno segnalato di aver ricevuto la visita dei ladri o di essere a conoscenza di casi successi a persone vicine. Anzi, definendo i furti in abitazione “all’ordine del giorno”.

“Meno furti nelle case? Che avvengono quasi sempre nel tardo pomeriggio...risultano di meno perché la gente è rassegnata e non fa neanche più la denuncia”, ha commentato amaramente un lettore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA