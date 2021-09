Monza, due giorni di festa al parco giochi dei Boschetti reali: piantumazione della siepe e prove di sport Venerdì 24 e sabato 25 settembre c’è “Parco Giochi in festa” con l’associazione Andiamo ai Boschetti e diverse realtà del territorio insieme al Comune di Monza.

Due giorni di divertimento ai Boschetti Reali a Monza. L’associazione Andiamo ai Boschetti organizza in collaborazione con il Comune di Monza “Parco Giochi in festa”, alcune simpatiche iniziative inserite all’interno del progetto Germogli di Comunità, promosso dalla municipalità insieme ad altri soggetti del territorio e cofinanziato da Fondazione Cariplo .

L’appuntamento è per venerdì 24 e sabato 25 settembre, con la partecipazione dei bambini che frequentano il Parco Giochi dei Boschetti. Venerdì alle 16.30 i piccoli potranno prendere parte alla piantumazione di una siepe lungo il vialetto d’ingresso al parchetto, partecipando alla crescita del giardino. Un modo per non farli sentire dei semplici utenti ma per renderli parte attiva della comunità nel rispetto dei beni di tutti.

In collaborazione con “Corrocolguanto” i presenti, piccoli e grandi, potranno, inoltre, partecipare alla raccolta di rifiuti abbandonati.

Sabato mattina alle 10 appuntamento con il Mago Lele che proporrà un programma di animazione e di magia. Nel corso della mattinata saranno presenti alcune società sportive (Minibasket Gerardiana, Brianzascherma, Studio Danza, Aikido Kobudo Brianza, Svista Dance specializzato in lezione per bambini ipovedenti e non vedenti) che permetteranno di provare le diverse discipline.

