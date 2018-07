Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Ernesto Galigani)

Carabinieri (Foto by Ernesto Galigani)

Monza, droga e 10.500 euro in contanti: arrestato pusher di 23 anni I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Monza hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni: aveva a disposizione droga, che spacciava tra stazione e i giardini dove è stato fermato. Aveva 10.500 euro in contanti.

Addosso e a casa gli hanno trovato qualcosa come 10.500 euro in contanti, probabile provento di una molto fiorente attività di spaccio di droga: non a caso i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Monza a un 23enne marocchino, disoccupato e irregolare, hanno sequestrato anche 80 grammi di hashish, 69 grammi di eroina e 4 grammi di cocaina.

Aveva dunque a disposizione un “supermarket” della droga che piazzava probabilmente tra la stazione ferroviaria e i giardini circostanti dove è stato fermato, perquisito e arrestato mercoledì 11 luglio nel pomeriggio.

