Monza, doppio intervento anti degrado in piazza Cambiaghi

Doppio intervento della polizia locale in piazza Cambiaghi a Monza in una operazione anti degrado mirata a bonificare l’area. Dodici agenti mercoledì hanno “chiuso” l’area e identificato una decina di persone senza fissa dimora, molte già note, che bivaccano sotto i portici dell’edificio che delimita la piazza da via Cernuschi.

È stato individuato un uomo marocchino senza permesso di soggiorno che è stato foto segnalato alla Questura di Monza. Nei confronti delle sei persone che bivaccavano in violazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana sono stati emanati altrettanti ordini di allontanamento con successiva informazione alla Questura. Durante l’operazione è stato trovato anche uno smartphone sotto carica elettrica in una delle colonnine a disposizione degli ambulanti e, non risultando appartenente a nessuna delle persone identificate, è stato sequestrato per la successiva comunicazione di reato. Giovedì mattina quattro agenti del Nost sono intervenuti nuovamente e hanno individuato di nuovo quattro delle sei persone oggetto dell’Ordine di allontanamento. Sono stati sanzionati per reiterazione della violazione e segnalati alla Questura. Uno di questi è stato anche multato per aver ripetutamente inveito contro gli agenti della Polizia locale.

«Piazza Cambiaghi non è la terra di nessuno - ha commentato l’assessore Federico Arena - Proseguiremo con costanza nei controlli, nel presidio e nel monitoraggio. In questi giorni sottoporremo il tema all’attenzione del Prefetto per lavorare insieme a interventi mirati che ci consentano di affrontare con decisione la situazione. C’è grande collaborazione istituzionale e sono certo che, anche questa volta, la sinergia porterà ad importanti risultati”.

Al termine gli operatori dell’impresa Sangalli sono intervenuti per pulire e igienizzare l’area, in vista dell’imminente apertura del mercato alimentare.

