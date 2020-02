Monza: donna rapinata nella notte mentre torna a casa Una donna di 37 anni è stata rapinata nella notte di domenica a Monza mezzora dopo la mezzanotte mentre rincasava nel quartiere San Giuseppe. Indagini in corso.

Rapinata mentre stava rincasando. È la sorte toccata a Monza a una donna di 37 anni nella notte di domenica. Mezzora dopo la mezzanotte, nel quartiere San Giuseppe, è stata affrontata da un uomo descritto come alto e robusto che, dopo averle messo una mano sulla bocca, l’ha spintonata facendola cadere, prima di strapparle la borsa e andarsene. La donna ha cercato di difendersi mordendogli un dito, ma non è stato sufficiente a far desistere il rapinatore. Indagini in corso.

