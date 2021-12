Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Scoiattolo rosso nei giardini del parco (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: diventare Park Angel, manifestazione d’interesse fino a fine gennaio Fino al 31 gennaio 2022 è possibile presentare online la manifestazione di interesse per diventare Park angel, ovvero le sentinelle volontarie del parco di Monza. Come partecipare.

Angeli del parco cercansi. Fino al 31 gennaio 2022 è possibile presentare online la manifestazione di interesse per diventare Park angel, ovvero le sentinelle volontarie del parco di Monza. L’iniziativa, promossa dal Comune di Monza in collaborazione con la Reggia di Monza, è rivolta ai cittadini attivi tra i 18 e i 79 anni, in possesso di certificazione verde Covid – 19.

L’invito è rivolto a chiunque voglia «contribuire alla tutela della fauna e della flora e al recupero di eventuali animali feriti, alla diffusione di informazioni storiche e ambientali relative alle zone di maggior pregio dei giardini della Villa reale e del parco di Monza», spiegano i promotori.

Per diventare Park angel è previsto un corso di formazione di sei incontri, di cui cinque obbligatori.

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni on line è possibile accedere al sito del comune.

Dopo la partecipazione al corso sarà firmato un patto di collaborazione tra i nuovi Park angel e l’amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA