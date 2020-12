Monza, disabile sulla carrozzina elettrica resta bloccata nella neve: salvata dai poliziotti e dalla Croce rossa E’ accaduto martedì in mattinata in via Azzone Visconti. La donna, uscita di casa per una commissione usando la pesante carrozzina, è rimasta bloccata tra la neve ghiacciata su un marciapiede e prontamente soccorsa.

Una donna affetta da disabilità è rimasta prigioniera tra la neve con la sua carrozzina elettrica ed è stata soccorsa da una pattuglia della polizia. E’ accaduto martedì in mattinata in via Azzone Visconti, a Monza. La donna è uscita di casa per una commissione usando la sua pesante carrozzella elettrica che è rimasta impantanata nella neve ghiacciata, su un marciapiede della via, senza potersi spostare. Attivati i soccorsi, è stata immediatamente raggiunta da una pattuglia e accompagnata a casa mentre la carrozzina è stata recuperata da personale della Croce rossa.

La carrozzina della donna bloccata sul marciapiede

