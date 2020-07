Monza, Desio, Vimercate: la protesta dei precari della sanità apre una breccia. Regione pronta a trattare per il premio Covid 19

Dopo la protesta di venerdì 24 luglio davanti alla Regione si apre una trattativa per i lavoratori somministrati della sanità lombarda (3500 in regione, 300 in Brianza) per ottenere il premio Covid 19 già riconosciuto agli altri lavoratori della sanità. I sindacati chiedono anche la stabilizzazione dei loro rapporti di lavoro