Monza: dentro il centro vaccinazioni anti Covid dell’autodromo Le prime immagini del centro vaccinazioni allestito all’autodromo di Monza per aumentare il numero di dosi agli over 80 in due fine settimana: la struttura sarà poi centro di vaccinazione di massa.

È stato un museo e diventa, per l’occasione, un super centro vaccinazioni, destinato per ora a cercare di dare lo sprint alle iniezioni anti Covid destinate alla popolazione over 80: ecco le prime immagini della struttura allestita all’autodromo di Monza che, per due weekend, si occuperà di tentare di completare la profilassi per la categoria degli ultra 80enni. Lo stesso spazio all’interno del circuito monzese che sarà poi cruciale per il programma di vaccinazioni di massa che dovrebbero partire in aprile.

Nella giornata di venerdì 2 aprile il sopralluogo con le autorità dopo le anticipazioni del Cittadino e dopo le informazioni fornite dall’Asst Monza sull’apertura del centro e sui ritmi programmati: 1.600 vaccini al giorno sabato 3 e lunedì 5 aprile, altrettanti il 10 e poi l’11 aprile.

Monza Centro vaccinale anti covid autodromo

(Foto by Fabrizio Radaelli)

