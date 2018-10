Monza dedica una via al campione di hockey Luigi Kullmann Finalmente Gustavo Luigi Kullmann avrà una via a Monza che porta il suo nome: il campione nazionale di hockey sarà per sempre nella storia della città.

La nostra città dedica una via a Gustavo Luigi Kullmann, indimenticato campione di hockey e di pattinaggio, settanta volte in nazionale dal mondiale di Stoccarda del 1936 a Montreux nel 19’48, fondatore dell’Hockey Club Skating Monza e dello Skating Club, nonché apprezzato dirigente sportivo. La giunta Allevi ha deliberato l’altro ieri di intitolargli una nuova strada in zona Cantalupo. La proposta di creare una via Kullmann era già stata avanzata nel 2002 da Coni e Panathlon. Commossa la figlia Marika, dirigente federale: «Un omaggio meritato per il mio papà. In Europa solo a Lisbona esistono due strade intitolate a campioni di hockey».

