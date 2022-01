Monza: debutta il centro mobile per la differenziata dei rifiuti, ogni settimana ai mercati rionali Verso la nuova raccolta differenziata dei rifiuti, Monza fa debuttare il Centro ambientale mobile: ogni settimana in prossimità dei mercati rionali in aggiunta alla raccolta a domicilio.

I primi a scoprirlo sono stati i piccoli alunni della 5C della scuola primaria Giovanni Raiberti che si sono rivelati ferratissimi in fatto di raccolta differenziata dei rifiuti. Venerdì mattina ha fatto il suo debutto nella centralissima piazza Roma di Monza il Centro Ambientale Mobile, la piattaforma che permette di conferire specifiche categorie di rifiuti quali oli esausti, lampade, oggetti elettrici ed elettronici, Cd, lettiere per animali domestici e altro ancora.

Il mezzo sarà presente all’ombra dell’Arengario anche nelle mattinate di sabato e domenica per poi essere impiegato, a partire dal 7 febbraio, nelle aree mercatali.

«Il Centro Ambientale Mobile - ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Martina Sassoli -costituisce una delle novità del nuovo appalto dei servizi di igiene urbana, ma si tratta di un servizio in aggiunta e non di un servizio sostitutivo della raccolta domiciliare. Pertanto, i cittadini potranno utilizzarlo se lo desiderano, in tutta autonomia nei giorni e negli orari in cui esso sarà attivo».

Dove e quando. La piattaforma sarà in funzione sei mattine la settimana nelle zone in cui si tengono i mercati rionali o in quelle subito limitrofe: il lunedì in via Donizetti, il martedì in via Paisiello, il mercoledì in via Po, il giovedì in area Cambiaghi, il venerdì nell’area dell’ex macello per venire incontro ai residenti di Regina Pacis, il sabato in viale Libertà per agevolare i cittadini di quel quartiere.

«Naturalmente saremo pronti a cambiare le aree di posizionamento se per una qualsiasi ragione non dovessero rivelarsi idonee - riprende l’assessore - Inoltre, trattandosi di un mezzo mobile, il CAM potrà spostarsi ed essere utilizzato anche in occasione di eventi pubblici».

Il calendario di posizionamento sarà costantemente aggiornato e sarà consultabile sul sito www.monzapulita.it. Un altro servizio aggiuntivo a quello della raccolta a domicilio saranno i contenitori per la raccolta di rifiuti quali oli esausti, pile, piccoli elettrodomestici, farmaci scaduti che saranno collocati all’interno dei centri civici cittadini dal primo febbraio.

Per poter conferire al CAM e ai contenitori, i cittadini dovranno utilizzare la Tessera Sanitaria- Carta nazionale dei Servizi.

