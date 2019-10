Deborah Compagnoni a Monza per il Comitato Verga (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, Deborah Compagnoni sostiene il “Passaporto Genetico” del Comitato Verga La campionessa di sci Deborah Compagnoni nei giorni scorsi è tornata a Monza a trovare il personale e i volontari del Comitato Maria Letizia Verga per portare la donazione a sostegno del progetto “Passaporto Genetico”.

Una visita informale, semplice e cordiale come tra vecchi amici. Deborah Compagnoni, plurimedagliata campionessa di sci alpino, nei giorni scorsi è tornata a Monza a trovare il personale e i volontari del Comitato Maria Letizia Verga per portare il suo saluto e il suo contributo: una donazione a sostegno del progetto “Passaporto Genetico” per studiare una terapia personalizzata e di precisione per ogni piccolo paziente.

Da diciassette anni Compagnoni organizza a Santa Caterina Valfurva attraverso la onlus Sciare per la vita la gara benefica “Scia con i campioni”. La manifestazione è intitolata alla cugina Barbara scomparsa a 19 anni di leucemia e dal 2006 sostiene il Comitato Verga e la Fondazione Tettamanti.

Insieme al presidente Giovanni Verga e ad alcuni consiglieri del Comitato, Compagnoni, che era accompagnata dal fratello di Barbara, Filippo, e da alcuni volontari della sua associazione, ha visitato il Centro Verga.

