(Foto by Fabrizio Radaelli)

Dario Allevi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: Dario Allevi si candida sindaco per il secondo mandato

Dario Allevi si candida per un secondo mandato da sindaco di Monza: dopo cinque anni da primo cittadino del capoluogo della Brianza, ha ufficializzato la corsa in una conferenza stampa di lunedì 17 gennaio in municipio, all’interno della coalizione di centrodestra oggi formata da Forza Italia (partito al quale è iscritto), Fratelli d’Italia, Lega, liste civiche.

Funzionario di banca, 56 anni dallo scorso settembre, da sempre impegnato in politica, Allevi è stato vicesindaco della città tra il 2007 e il 2009 prima di lasciare piazza Trento e Trieste per diventare il primo presidente dell’allora neonata Provincia fino al 2014.

Prima ancora era stato consigliere comunale e capogruppo di Alleanza nazionale in consiglio. Per un anno e mezzo è stato anche vicepresidente dell’Unione Province lombarde e rappresentante dell’Unione Province d’Italia nel Comitato delle autonomie territoriali.

