Monza, dalla Regione 300 biglietti ai neodiplomati per le prove del Gp

Biglietti per il Gran Premio di Monza in palio per i neodiplomati lombardi di quest’anno. Dal 1 al 26 agosto potranno aggiudicarsi uno dei 300 biglietti messi in palio dalla Regione per le prove del della gara di Formula Uno di venerdi’ 6 settembre.

“Il Gran Premio di Monza 2019 - dice Martina Cambiaghi, assessore regionale allo Sport- vedra’ tante novita’ soprattutto grazie agli eventi organizzati da Regione Lombardia e alla collaborazione con il Politecnico di Milano che mettera’ a disposizione dei 300 vincitori dei ’Diplomati in pista’ alcuni simulatori di guida”.

Ecco i requisiti per partecipare alla seconda edizione di ’Diplomati in pista’, promossa da Regione Lombardia con Autodromo di Monza ed Explora,: essersi diplomati nel 2019 in un istituto lombardo e compilare il breve form online (dalle 12 del primo agosto alle 12 del 26 agosto), raggiungibile al link ’in-lombardia.it/diplomati-pista-2019’.

I biglietti disponibili sono due per ogni diplomato e verranno assegnati in base al voto di diploma. In caso di parità vale l’ordine di inserimento della richiesta. I vincitori riceveranno un messaggio e-mail e dovranno presentare la stampa del biglietto all’ingresso dell’autodromo il giorno delle prove insieme a un documento d’identita’ valido.

