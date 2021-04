Monza Centro vaccini ospedale sam Gerardo via Solferino (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, dal 7 aprile all’ospedale vecchio vaccini per gli over 80 senza appuntamento Secondo le indicazioni di Regione Lombardia, l’Asst Monza comunica che da mercoledì l’ospedale vecchio apre due linee vaccinali dedicate alle persone ultraottantenni ancora senza appuntamento. Sabato e domenica il centro vaccinale di riferimento resta quello dell’autodromo.

Secondo le indicazioni di Regione Lombardia, l’Asst Monza comunica che da mercoledì l’ospedale vecchio di via Solferino (che ha ospitato la campagna per gli insegnanti) apre due linee vaccinali dedicate alle persone ultraottantenni: gli over 80 che si sono registrati sul portale regionale ma che non hanno ancora ricevuto la convocazione per la vaccinazione, potranno recarsi nei centri vaccinali per ricevere la prima dose.

“Per non creare disagi all’ospedale di via Pergolesi, dove quotidianamente vengono accolti gli anziani con prenotazione, l’Ospedale Vecchio viene dedicato esclusivamente a chi non è mai stato convocato ma anche a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale”, spiega una nota.

Le indicazioni fornite dall’Asst: in via Solferino 16, a partire dalle 9.30 fino alle 15, mercoledì 7 aprile, giovedì 8 e venerdì 9 aprile, verranno accolti gli ultraottantenni per avviarsi alla conclusione della campagna vaccinale a loro dedicata.

Sabato 10 e domenica 11 aprile, invece, gli over 80 non convocati potranno ricevere la prima dose all’Autodromo Nazionale Monza, presso il Padiglione “Ex Museo”, con ingresso da via Santa Maria alle Selve di Biassono a partire dalle 8.30.

