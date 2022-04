Monza: dal 4 aprile trenta minuti di parcheggio blu gratis per i residenti Dal 4 aprile 2022 novità per i monzesi che parcheggiano a Monza: entra in vigore la mezzora gratis di sosta sugli stalli a pagamento. «Un impegno preso in campagna elettorale nel 2017», ha detto il sindaco precisando che il progetto è stato frenato dalla pandemia.

Da lunedì 4 aprile i monzesi potranno parcheggiare mezzora gratis ogni giorno negli stalli delimitati dalle strisce blu: per ottenere il bonus non dovranno, però, fermarsi più di trenta minuti. L’agevolazione beneficerà solo i residenti che per ottenerla dovranno scaricare sullo smartphone l’app di Monza Mobilità, registrarsi e inserire il numero di targa del proprio veicolo.

Una volta trovato parcheggio potranno attivare la mezzora gratuita cliccando sulla “P” sull’home page dell’applicazione e proseguire premendo l’icona del pagamento gratuito. Riceveranno, quindi, una mail di conferma oltre alle notifiche che li avvertiranno quando mancheranno 15 e 5 minuti allo scadere del tempo. Potranno, a quel punto, scegliere se prolungare la sosta che diventerà a pagamento e conteggerà anche la prima mezzora.

«Manteniamo - ha spiegato mercoled’il sindaco Dario Allevi presentando l’iniziativa – un impegno preso in campagna elettorale nel 2017. Questa operazione favorirà chi deve sbrigare commissioni veloci e rappresenterà un aiuto ai negozianti che devono contrastare la concorrenza dei centri commerciali» in cui si parcheggia agevolmente e gratuitamente.

«L’iniziativa – ha precisato l’assessore alla Viabilità Federico Arena – non è un semplice sconto in quanto, oltre ad agevolare i monzesi, dovrebbe portare a una maggiore rotazione negli stalli. Partiamo con i residenti per valutare l’impatto che le mancate entrate avranno sul bilancio di Monza Mobilità, ma nulla vieta che in futuro la riduzione possa essere estesa».

Il progetto, ha aggiunto, è stato frenato dalla pandemia che ha causato il crollo degli incassi della partecipata del Comune che si alimenta con gli introiti della sosta. Nel giro di qualche mese la possibilità potrebbe essere applicata anche ai parcheggi gestiti dalla società: prima, però, come ha chiarito l’amministratore unico Davide Mardegan l’azienda dovrà investire sull’infrastrutturazione delle aree destinate alla sosta.

La partecipata, ha proseguito il neo direttore generale Carlo Vaghi, sta lavorando per integrare i diversi servizi: «In futuro – ha dettagliato – sarà possibile gestire con l’app l’utilizzo dei monopattini e del bike sharing, pagare con un solo credito, rinnovare i permessi per la ztl».

La società conta, inoltre, di installare sensori che consentano di individuare i parcheggi liberi.

Nei prossimi giorni Monza Mobilità attiverà un indirizzo mail a cui chiedere informazioni, esporre dubbi o critiche, fornire suggerimenti per migliorare il servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA