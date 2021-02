Monza: crollo di calcinacci da un edificio della centralissima piazza Roma - FOTO Sul posto, allertati dai carabinieri, i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza le parti pericolanti. La zona è stata transennata, non si sono registrati feriti.

Improvviso crollo di calcinacci venerdì 19 febbraio in mattinata a Monza, nella centralissima piazza Roma, da una parete esterna del fabbricato, destinato ad abitazioni e attività commerciali. Allertate dai carabinieri, sul posto si sono portate delle squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con una autopompa e una autoscala.

GUARDA LE FOTO

Gli uomini del Comando di via Cavallotti hanno messo in sicurezza le parti pericolanti in attesa di un intervento, considerato necessario, di un’impresa edile per sistemare la parete danneggiata. Intanto in via cautelativa l’area interessata dal crollo è stata transennata. Non si sono registrati feriti. Sul posto presente anche la polizia locale.

Monza Caduta calcinacci piazza roma

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA