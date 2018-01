Monza, corteo non autorizzato dopo le scritte: Foa Boccaccio monitorato dalla polizia Sabato gazebo di CasaPound al Carrobiolo e piazza tappezzata di scritte rosse, domenica CasaPound si è spostata in piazza San Paolo e gli antagonisti del Foa Boccaccio si sono raccolti in un corteo tenuto d’occhio per un paio d’ore dalla polizia. Alla fine identificati tutti i partecipanti.

Sabato il gazebo di CasaPound al Carrobiolo e la piazza si è ritrovata tappezzata di scritte rosse, domenica CasaPound si è spostata in piazza San Paolo e gli antagonisti del Foa Boccaccio si sono raccolti in un corteo tenuto d’occhio per un paio d’ore dalle forze dell’ordine per impedire incidenti. Il tutto a una settimana dagli scontri in piazza Cambiaghi che avevano fatto paura alla città.

Nel pomeriggio di domenica 28 gennaio circa 80 ragazzi si sono radunati al centro sociale di via Ghilini e poco prima delle 17 hanno dato vita a un corteo non autorizzato per dirigersi verso piazza San Paolo dove una ventina di militanti di CasaPound stava tenendo un banchetto (autorizzato) di propaganda elettorale.

Tra slogan e fumogeni, il corteo è stato contenuto dal servizio di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica disposto dalla Questura di Milano con i poliziotti del Commissariato di Monza, del Reparto Mobile, della Digos e della Polizia Scientifica.

Uno spiegamento di forze che con un “monitoraggio a distanza” durato un paio d’ore ha fatto desistere i ragazzi e li ha fatti rientrare al Boccaccio. La Digos ha proceduto all’identificazione dei partecipanti che verranno indagati per manifestazione non preavvisata.

