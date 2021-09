Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: corso di formazione in ambiente acquatico per i vigili del fuoco La formazione, avvenuta al comando locale in collaborazione con il Comando di Lecco, ha la finalità di preparare il personale ad affrontare interventi legati anche alle mutazioni climatiche.

Primo corso di “autoprotezione in ambiente acquatico” per otto vigili del fuoco, dal 20 al 24 settembre, presso il Comando di Monza, in collaborazione con personale del Comando di Lecco. Due istruttori dei Corpo hanno formato otto tra vigili permanenti e volontari dei Comando di Monza, quattro del Comando di Lecco e due di quello di Varese.

Il corso, tra le altre cose, ha permesso ai partecipanti di valutare il rischi in ambiente acquatico, di imparare ad indossare tutte le dotazioni necessarie di acquisire metodologie di comunicazione e recupero dei soggetti in pericolo. Necessità sempre più frequenti a causa delle mutazioni di carattere climatico ambientale con sempre più frequenti eventi alluvionali. Il corso, di livello base, è inserito nel contesto più ampio di un progetto formativo specifico che, attraverso un percorso completo, arriva a qualificare i “soccorritori acquatici”.

Vigili del fuoco corso (foto vigili del fuoco)

