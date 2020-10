Monza, controllo anti Covid venerdì sera: cinque multe a persone senza mascherina, esercizi in regola Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di Finanza insieme a Monza venerdì sera nella “anti Covid Task force” che ha controllato esercizi del centro e della periferia della città per verificare il rispetto delle disposizioni anti Covid. Multate cinque persone senza mascherina.

Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di Finanza insieme a Monza venerdì sera nella “anti Covid Task force” che ha controllato esercizi del centro e della periferia della città per verificare il rispetto delle disposizioni per contrastare la diffusione del contagio. Nessuna infrazione è stata rilevata in questo senso (la sanzione potrebbe essere la chiusura della attività da 5 a 30 giorni). Sono state elevate 5 contravvenzioni per il mancato utilizzo della mascherina (da 400 a 1000 euro), due persone extracomunitarie di 25 e 39 sono state denunciate per resistenza e oltraggio nel corso dei controlli.

Monza controlli movida venerdì 15 ottobre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA