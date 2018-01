Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, controlli nei giardini di via Gramsci e Visconti: 5 denunce, trovata droga Nell’ambito di un controllo dei giardinetti di via Gramsci-Artigianelli, a Monza, agenti della Squadra Volante del commissariato di viale Romagna insieme a personale del Reparto prevenzione crimine della Lombardia, hanno denunciato cinque cittadini tunisini per reati legati all’immigrazione. Trovata anche della droga.

Nell’ambito di un controllo dei giardinetti di via Gramsci-Artigianelli, a Monza, agenti della Squadra Volante del commissariato di viale Romagna insieme a personale del Reparto prevenzione crimine della Lombardia, hanno denunciato cinque cittadini tunisini tra i 25 e i 37 anni per reati legati all’immigrazione.

Durante i controlli, in una perquisizione dei giardini pubblici di via Visconti, occultata nel fogliame è stata rinvenuta e sequestrata della droga, 58 grammi di marijuana, suddivisa in 10 involucri di cellophane.

