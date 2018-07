Monza, controlli della polizia: sequestri di droga in piazza Castello e inseguimento in bicicletta Agenti della Squadra volante impegnati in controlli della zona della stazione e dintorni: stranieri fuggiti perdono 90 grammi di hashish e marijuana. In piazza Cambiaghi un irregolare scappa in bici, raggiunto e bloccato da un agente anche lui in sella a una bici.

La stazione ferroviaria di Monza resta al centro delle attività delle forze dell’ordine cittadine. Dopo l’arresto avvenuto nei giorni scorsi di un cittadino senegalese, resosi responsabile di una rapina e due scippi, gli agenti della polizia di stato tra venerdì 6 e domenica 8 luglio sono intervenuti in piazza Castello, alle spalle dello scalo ferroviario monzese.

Venerdì la pattuglia della Squadra Volante è stata chiamata attorno alle 19.35 da alcuni controllori, presso il capolinea degli autobus, in quanto due passeggeri, uno 23enne del Mali, regolare, e il secondo 26enne nigeriano, richiedente asilo, sono risultati sprovvisti del biglietto e si sono rifiutati di esibire i loro documenti. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà.

Ancora in piazza Castello, domenica mattina alle 8.30, e poi alle 14.30, gli agenti della Volante hanno sequestrato complessivamente 90 grammi di hashish e marijuana che tre stranieri, fuggiti alla vista dei poliziotti, hanno perduto.

Infine, sabato 7 attorno alle 23.20, stavolta in piazza Cambiaghi, alcuni stranieri, visti gli agenti che gli si avvicinavano per un controllo sono fuggiti in sella a delle biciclette. Un poliziotto è a sua volta balzato in sella a una bici trovata sul posto e si è lanciato all’inseguimento riuscendo a bloccare un marocchino 28enne irregolare e già noto per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di stupefacente.

