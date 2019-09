Monza, controlli anti droga e schiamazzi: ritrovata una minorenne scappata da una comunità Serata di controlli per la polizia locale di Monza in diversi punti sensibili della città. In piazza Diaz identificata (e denunciata) una minorenne scappata da una comunità.

Scappata da una comunità di recupero nel Pavese, è stata ritrovata a Monza in piazza Diaz dalla polizia locale nell’ambito di una serata di controlli effettuati dal personale Nost con l’ausilio dell’unità cinofila.



Monza polizia locale

La ragazza, 16 anni, era insieme a due ragazzi di origine straniera e entrambi regolari in Italia: bivaccavano seduti per terra all’ingresso della chiesa nella piazza. Le forze dell’ordine sono intervenute per segnalazioni di disturbo e spaccio. La sedicenne è stata denunciata per aver fornito false generalità e segnalata alla prefettura per detenzione di marijuana. Ulteriori controlli hanno accertato l’allontanamento dalla comunità: è stata trattenuta in comando fino all’affido ai servizi sociali di Cantù.

Nell’operazione, dalle 21 all’1, sono stati controllati anche i Giardini Visconti e l’area cani con sequestro di 36 grammi di sostanza stupefacente e due segnalazioni alla Prefettura. E poi i giardini pubblici di via Calatafimi (segnalazioni di spaccio), di via Praga (disturbo della quiete) e in piazza Indipendenza (disturbo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA