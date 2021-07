Il progetto approvato per via Lecco

Monza: conto alla rovescia per la riqualificazione dell’area ex Esselunga di via Lecco Mancano solo gli ultimi permessi comunali prima del via libera al piano di riqualificazione dell’area ex Esselunga di via Lecco, a Monza, dove nasceranno una piazza, case e negozi.

L’annuncio è stato dato diverse volte, ma ora sembra più concreto: mancano solo poco permessi a costruire prima di fare partire i cantieri di riqualificazione dell’ex area Esselunga di via Lecco, a Monza. Così si apprende da fonti ufficiali per un intervento atteso da anni dai residenti della zona. La convenzione è quella che ha pianificato la nascita del nuovo supermercato in fondo a viale Libertà, firmata dal Comune con Esselunga spa, Villata spa, Cedi srl.

Quella convenzione va attuata fino in fondo e ora sembra ormai prossimo il capitolo conclusivo - per quanto eterodosso rispetto alle attività del marchio: si tratta un intervento residenziale e commerciale che restituisce al quartiere una piazza un piano terra di attività commerciali e due piani di residenze.

La nuova piazza nell’ex area Esselunga

Nei giorni scorsi il consigliere comunale della lista Civicamente, Paolo Piffer, si è fatto portavoce in consiglio comunale della preoccupazione dei residenti per le sorti del tiglio che svetta nell’area occupata fino a qualche anno fa dall’Esselunga. Temono, ha spiegato, che venga abbattuto non appena partiranno i lavori per la costruzione dell’edificio previsto dal progetto. «Non sembra che l’albero sia malato – ha affermato Piffer – ma dal disegno non si capisce» se sarà graziato. In tanti, ha aggiunto, si stanno interrogando sul destino della pianta che «andrebbe assolutamente tutelata e preservata» in virtù dell’impatto benefico che ha sulla zona.

