Monza: continuano i controlli di Brianzacque lungo il Lambro, passerella ancora chiusa

Continua l’intervento dei tecnici di Brianzacque iniziato nei giorni scorsi sulla Passerella dei mercati a Monza: il tratto centrale lungo le sponde del Lambro resterà chiuso a pedoni e biciclette ancora fino a venerdì 22 marzo per concludere le operazioni di pulizia della condotta fognaria. Poi inizieranno le video-ispezioni per valutare lo stato di salute dei 120 metri di tubature che interessano la zona.

Queste daranno le indicazioni per eventuali lavori successivi: dovessero evidenziarsi delle lesioni, l’intervento proseguirebbe in modalità “no-dig”, ossia senza scavi per impattare il meno possibile su una zona già penalizzata dalla chiusura del ponte di via Colombo.

Brianzacque sta intevenendo con la squadra di pronto intervento in collaborazione con l’Ufficio strade del Comune.

