Monza, conigli abbandonati sotto la pioggia e salvati dal fiuto di un cane Due conigli recuperati a Monza, e poi affidati all’Enpa, sono stati salvati dal fiuto e dall’abbaiare insistente di un cane. Erano in una scatola completamente bagnati dalla pioggia. Comunicazione dell’abbandono alla Procura.

Salvati dal fiuto e dall’abbaiare insistente di un cane. È la sorte di due conigli recuperati a Monza e poi affidati all’Enpa. Sono stati ritrovati i in una scatola da una coppia di coniugi a passeggio in via Grigna.



Monza conigli

Proprio il comportamento del cane, che ha cominciato ad abbaiare puntando quel cartone tutto piegato dalla pioggia, li ha convinti a guardare meglio: all’interno i due coniglietti completamente bagnati e apparentemente morti. Quando una volta estratti dalla scatola si sono mossi, la coppia li ha portati a casa e poi si è rivolta all’ufficio animali del Comune. Mercoledì è intervenuto l’ufficio di polizia giudiziaria che li ha recuperati e dati in custodia all’Ente nazionale per la protezione degli animali. A disposizione delle forze dell’ordine non ci sono elementi per identificare l’autore dell’abbandono, il reato sarà segnalato alla Procura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA