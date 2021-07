Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Riqualificazione giardino via San Rocco (foto pagina Fb Comune di Monza)

Monza, conclusa la riqualificazione dell’area giochi di via San Rocco Conclusii lavori di ripristino dell’area giochi di via San Rocco a Monza, all’angolo con via dei Prati. Ora tocca al piazzale davanti al passo carraio.

Si è conclusa la riqualificazione dell’area giochi di via San Rocco a Monza, all’angolo con via dei Prati. Un cantiere che ha ridisegnato i giardini a ridosso della chiesa parrocchiale di San Rocco.

Sono stati rifatti i percorsi pedonali interni e l’area ludica con la rimozione della vecchia pavimentazione in lastroni di cemento che non era drenante e provocava l’accumulo di acqua in occasione di piogge abbondanti e temporali.

Per la gioia dei più piccoli sono stati rinnovati anche gli arredi ludici, con la posa di giochi nuovissimi: un castello su diversi livelli, un’altalena multipla per i bambini dai 3 ai 14 anni e ancora un’altalena a bilico. È stata inoltre ripristinata un’altalena doppia dotata di una seduta che la rende adatta anche ai bambini diversamente abili.

Riqualificazione giardino via San Rocco (foto pagina Fb Comune di Monza)

I lavori di restyling non sono però ancora ultimati. «A completamento del progetto si interverrà anche sul piazzale davanti al passo carraio di via San Rocco – confermano dall’Ufficio giardini del Comune – per eliminare il problema degli allagamenti dell’area».

Un risultato accolto con favore e soddisfazione dai residenti di San Rocco che da anni aspettavano la riqualificazione dell’area giochi, una delle zone più frequentate, anche e soprattutto dai ragazzi più grandi che utilizzano il campo da calcio accanto. Una convivenza non sempre pacifica, e che ha portato anche a denunce.

Come è successo domenica 11 luglio, quando un gruppo di ragazzi che giocava nel campo di calcio ha pensato di liberare il pallone, rimasto incastrato tra i rami di un albero, utilizzando dei sassi, come racconta sui social un residente.

«Alla fine uno dei sassi lanciati ha colpito e rotto il parabrezza di un’auto che si trovava parcheggiata dentro una proprietà privata in via San Rocco. Ovviamente – continua il cittadino che è stato testimone dell’accaduto – è stata sporta denuncia contro ignoti e sono stati avvisati dell’accaduto anche il Comune e la Polizia locale. Non è la prima volta che succede».

© RIPRODUZIONE RISERVATA