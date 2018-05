Monza orchestra giovanile archi in via Italia (Foto by Chiara Pederzoli)

Monza: concerto a sorpresa di un’orchestra d’archi in via Italia (con qualche protesta) Fuori programma musicale nel centro di Monza mercoledì mattina. I giovani componenti di un’orchestra d’archi tedesca si sono sistemati in via Italia, all’imbocco di piazza Roma. Sono intervenuti anche i vigili che li hanno invitati a spostarsi sotto l’arengario.

Fuori programma musicale nel centro di Monza mercoledì mattina. Intorno alle 10.30 i giovani componenti di un’orchestra d’archi tedesca si sono sistemati con strumenti e leggii in via Italia, all’imbocco di piazza Roma, regalando ai presenti un concerto. Erano i ragazzi di una scuola di musica del lago di Costanza e hanno subito raccolto intorno a loro una piccola folla che è sembrata apprezzare lo spettacolo, anche con generose donazioni agli artisti.

L’assembramento ha richiamato anche i vigili, sollecitati a intervenire per liberare la strada a chi percorre il centro per lavoro o con i permessi. Dopo un lungo tira e molla, con proteste da parte del pubblico e qualche accalorato appello a “chiamare il sindaco”, l’orchestra è stata invitata a spostarsi sotto l’arengario. Mentre un rappresentante è stato accompagnato a chiedere l’autorizzazione necessaria a Monza per potersi esibire in spettacoli di strada. Anche se “noi non siamo normali artisti di strada” ha tenuto a precisare l’uomo. Che ha raccontato che i ragazzi sono attualmente in provincia di Como e da lì raggiungono le città della Lombardia per esibirsi e fare esperienza.

In archivio

LEGGI L’iter del regolamento per gli artisti di strada

LEGGI Non si lavano le vetrine dopo le 8.30 del mattino: le regole del Comune di Monza

Monza orchestra giovanile archi in via Italia

(Foto by Chiara Pederzoli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA