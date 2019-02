Monza: con una telecamera nell’auto incastra il vandalo che gli graffia la portiera

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Per incastrare il vandalo che per quindici volte gli ha danneggiato l’auto posteggiata sotto casa ha addirittura installato una telecamera nell’abitacolo della vettura e ha consegnato il video alla polizia, allegato all’ennesima denuncia, lunedì mattina 25 febbraio, nel quale si vede il presunto responsabile in azione mentre gli graffia la portiera con un oggetto appuntito.

Tornato a casa e recatosi nei pressi di un bar del quartiere in cui abita, ha notato un uomo corrispondente a quello ripreso nel video che proveniva dalla via in cui aveva appena riparcheggiato l’auto, di ritorno dal commissariato. Insospettitosi, è corso alla sua vettura riscontrando nuovi graffi sulla carrozzeria.

Ha quindi chiamato subito il 112 e una Volante del Commissariato, giunta sul posto e visionato il nuovo video, ha identificato il presunto responsabile del danneggiamento redigendo gli atti per denunciarlo all’Autorità Giudiziaria. Si tratta di un 74enne monzese che si è detto estraneo ai fatti. Tra l’altro, la stessa vittima, ha riferito di non conoscerlo.

